أبو حمزة: سنواصل معاملة الرهائن الإسرائيليين بنفس معاملة أسرانا داخل السجون

قال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء: “إن عددا من الأسرى الإسرائيليين أقدموا على محاولة الانتحار فعليا”.

وأوضح أن ذلك جاء مع اختلاف المعاملة التي يلقاها الأسرى نتيجة للطريقة التي تعامل بها إسرائيل السجناء الفلسطينيين.

وأضاف: “لقد أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش العدو النازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء”.

وتابع “إن قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا وقد أعذر من أنذر”.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 23 عسكريا في معارك غزة خلال يوم واحد، في حين قال قادة 4 كتائب إسرائيلية في غزة إن جنودهم منهكون بعد 9 أشهر من القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد المصابين من الجنود منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 4021 جنديا منهم 598 مصابا في حالة خطرة، وبلغ عدد الجنود المصابين منذ بدء الهجوم البري 2038 منهم 389 حالتهم خطرة، وفق بيانات الاحتلال.

ومع تصاعد الجدل داخل إسرائيل على شكل الحرب في المرحلة المقبلة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الحرب على غزة مستمرة وسوف تتحول إلى حرب استنزاف لقدرات حركة حماس، حسب تعبيره.

وقال قائد إدارة القتال في لواء ناحل إيلان هراري إنه بحسب التقديرات، سيبقى اللواء في فيلادلفيا وفي محور نيتساريم عدة أشهر وربما سنوات حتى تصدر تعليمات أخرى.

وأعلن هراري أنه تم دفن المقاتل رقم 50 في اللواء، وأنه يجب الاعتناء بجنود الاحتياط والمختطفين.