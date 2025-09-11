أبو ردينة رداً على نتنياهو: الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة والاستيطان غير شرعي

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الخميس، أن “الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية قائمة لا محالة وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وهي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، فلا سلام ولا أمن دون ذلك”، على ما نقلت عنه “وكالة الأنباء الفلسطينية” (وفا).

وردا على توقيع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتفاق إطار لتوسيع مستعمرات شرق القدس ضمن مخطط “E1″، وتصريحاته بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قال أبو ردينة “إن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن ثمة 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.

وأكد، أن “الاستيطان مرفوض ومدان وغير شرعي بحسب القانون الدولي، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334”.

وأشار أبو ردينة، إلى أن نتنياهو وأركان حكومته اليمينية المتطرفة “يدفعون المنطقة بأسرها إلى الهاوية”، مضيفا أن “حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.

وشدد على أن “قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها”، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا و”دعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير”.

وأكد أبو ردينة أن “شعبنا ماض نحو تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، بدعم وإسناد من الأشقاء العرب وجميع الدول التي تؤمن بالسلام”.