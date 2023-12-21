الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
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أبو عبيدة: إذا أراد العدو أسراه أحياء فليس له خيار سوى "وقف العدوان"

منذ 3 دقائق
أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام

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أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهدي الكتائب ولليوم  أن في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة.

كما أعلن أن عدد الآليات التي استهدفتها قوات الكتائب بلغ منذ بدء العدوان البري 720 آلية، كما تم تنفيذ أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف أبو عبيدة إن “استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني، وما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز”.

كما أكد أبو عبيدة على أنه إذا أراد العدو أسراه أحياء فليس له خيار سوى “وقف العدوان”.

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