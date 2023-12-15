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أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 5 أيام

منذ ساعة واحدة
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قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتلي القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.

وأضاف أبو عبيدة “مجاهدونا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ”، مشيرا إلى أنهم يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات.

وأشار المتحدث باسم القسام إلى أن مقاتلي الكتائب استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أن “العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية”.

وتابع المتحدث باسم القسام أن “الإدارة الأميركية تُسيّر جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ما يزال يخوض هذه المعركة غير المسبوقة منذ بدء معركة طوفان الأقصى قبل 70 يوما.

وشدد المتحدث باسم القسام على أن “مجاهدينا ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان”، وأن “التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان”.

وأكد أبو عبيدة أن ما يعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي، وأن “ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام”.

وأوضح أن “شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلاه”.

ودعا أبو عبيدة “كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة”، مشيرا إلى أن “الواجب الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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