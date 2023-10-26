أبو عبيدة: القصف الإسرائيلي على غزة أودى بحياة 50 أسيراً حتى الآن

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس (الخميس 26-10-2023) إن العدد التقديري للأسرى الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية يبلغ نحو 50.

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى في هذا الإعلان الذي أورده على حساب كتائب القسام على تيليغرام.

في السيق، قالت إسرائيل إن قواتها البرية توغلت داخل قطاع غزة الليلة الماضية لمهاجمة أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل “تستعد لاجتياح بري” قد يكون واحدا من عدة اجتياحات.

وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون مساء أمس الأربعاء “لن أتحدث عن موعد الاجتياح أو طريقته أو عدد مراته”.

وقال البيت الأبيض الليلة الماضية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو ناقش فيه “الجهود الجارية لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح” الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة.

وذكر أن الجانبين ناقشا توفير ممر آمن للأجانب الراغبين في مغادرة غزة، واستمرار تدفق المساعدات إلى القطاع الساحلي الضيق الذي تحاصره إسرائيل، ومسار تحقيق سلام دائم مع الشعب الفلسطيني.