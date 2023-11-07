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أبو عبيدة: حماس كانت على وشك الإفراج عن 12 أجنبياً لكن إسرائيل عرقلت ذلك

منذ 32 دقيقة
صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل

صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل

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قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء إن الحركة كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزاً من حملة الجنسيات الأجنبية في غزة قبل عدة أيام، لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وأكد أبوعبيدة أن كتائب القسام ما زالت مستعدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، لكن الوضع الميداني والهجوم الإسرائيلي “الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك”.

هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس الإثنين 6\1\2023 إن إسرائيل ستدرس “هُدَنا تكتيكية صغيرة” في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس. لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.

وتقصف إسرائيل القطاع منذ العملية المباغتة التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل قبل شهر والتي احتجزت خلالها 240 شخصاً.

وترفض إسرائيل الدعوات المتصاعدة لوقف الغارات.

وتقول إنه يجب إطلاق سراح المحتجزين أولاً، فيما تقول حماس إنها لن تطلق سراحهم ولن توقف القتال بينما لا تزال غزة تتعرض للهجوم.

    المصدر :
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