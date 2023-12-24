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أبو عبيدة: دمرنا 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ 4 الماضية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2023 9:54 مساءً
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية إسرائيلية، كليا أو جزئيا، وأكدوا قتل 48 جنديا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في كل محاور القتال بقطاع غزة.

جاء ذلك في منشور عبر تليغرام مساء اليوم الأحد 24\12\2023، حيث أعلن أبو عبيدة أيضا تنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

كما أعلن الناطق باسم القسام تفخيخ نفقين في وحدة “يهلوم” الإسرائيلية وتفجير حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى 6 عمليات قنص استهدفت الجنود.

وكذلك قامت كتائب القسام بقصف مقرات وغرف قيادة ميدانية لقوات الاحتلال وحشود عسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في جميع محاور القتال في غزة. وأشار أبو عبيدة أيضا إلى أن القسام قصفت تل أبيب برشقة صاروخية.

في المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت 23\12\2023 بمقتل 15 جنديا وضابطا سمح بنشر أسمائهم، فيما وصف في إسرائيل بأقسى نهاية أسبوع منذ بدء الحرب، حيث أصيب أيضا 44 جنديا وضابطا، منهم 10 في حالة خطرة.

ويرتفع بذلك مجمل قتلى الجيش الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى 487 جنديا وضابطا، بينهم 160 قتلوا منذ بدء العملية البرية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء اليوم الأحد 24\12\2023 إنه “لا يمكن تدمير حماس دون سقوط قتلى في صفوفنا”.

وأضاف أن الجيش يواصل تعميق عملياته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، واصفا هذه العمليات بالمركبة والمعقدة.

وذكر هاغاري أنهم اكتشفوا ما سماها شبكة أنفاق في جباليا شمالي القطاع، وانتشلوا جثث 5 محتجزين إسرائيليين بينهم 3 جنود، حسب قوله.

من جانبها، نشرت كتائب القسام عبر تليغرام صورة من تصميمها تظهر اثنين من قناصتها وعليها وعيد لقوات الاحتلال بالقول “لكم بالمرصاد، وما رؤوسكم عنا ببعيد”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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