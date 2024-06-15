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أبو عبيدة: عمليتنا النوعية في رفح تأكيد على فشل العدو

منذ ساعة واحدة
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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أكد الناطق العسكري باسم كتائب “القسام”، أبو عبيدة، على نجاح العملية المركبة والنوعية التي نفذتها الكتائب في منطقة رفح.

في تصريح صحفي، أعلن أبو عبيدة أن “عمليتنا المركبة والنوعية اليوم في رفح هي تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه”.

وأوضح أن كتائب القسام تمتلك المزيد من الضربات الموجعة التي ستستهدف العدو في كل مكان يتواجد فيه.

وأضاف أبو عبيدة: “ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله”. وأكد أن المقاومة ستواصل عملياتها حتى تحقيق النصر وحماية الشعب الفلسطيني.

تأتي تصريحات أبو عبيدة لتؤكد عزم كتائب القسام على مواصلة المقاومة وتصعيد العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويعزز من التحديات التي تواجه الاحتلال في مواجهته للمقاومة الفلسطينية.

    المصدر :
  • وكالات

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