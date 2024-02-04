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أبو عبيدة: قضينا على 15 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر

منذ 47 دقيقة
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

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أعلن “أبو عبيدة” الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن سلسلة عمليات قامت بها الكتائب أسفرت عن تدمير 43 آلية عسكرية، وقتل 15 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر.

وقال في بيان على تيلغرام إن القسام تمكنت من قنص ضابط وجندي إسرائيليين، وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح، وتفجير نفق في عدد من جنود الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة “استولى مجاهدونا على 4 طائرات دون طيار، ودكّوا حشودا عسكرية بقذائف الهاون في كل محاور القتال، كما وجّهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها”.

في السياق، أعلنت القسام، الأحد، عن استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت أنها استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال تحصّنت داخل منزل جنوب غربي المدينة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كما أكدت استهداف 3 دبابات أخرى، وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 في حي الصبرة.

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