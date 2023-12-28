أبو عبيدة: لا صفقة في الحرب

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال، وأضاف لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.‎

وأشار أبو عبيدة، نقاتل منذ عقود وصولاً إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا، كما ووجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة.

وأضاف، واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعاً، ومجاهدونا نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو.

أبو عبيدة أكد أن بعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو، كما وأعلن عن تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، واستهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين.

وتابع، نشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض، وشدد على ان أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية، ومن أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان، متابعاً شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس.

كما و قال أبو عبيدة ان العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز.