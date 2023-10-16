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أبو عبيدة: لدينا ما بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا في غزة

منذ 10 دقائق
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في تسجيل مصور الاثنين إن لدى الحركة ما بين “200 و250 أسيرا إسرائيليا في غزة”.

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين 16\10\2023 إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لها “أهمية استراتيجية”.

وردا على سؤال من الصحفيين عن زيارة محتملة لبايدن، والتي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها قد تتم هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري “زيارة رئيس الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية”.

وأضاف “إن أهميتها الاستراتيجية للشرق الأوسط بأكمله، والتأثير الذي يترتب على حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب”.

    المصدر :
  • رويترز

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