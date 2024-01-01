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أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يناير - 2024 9:09 مساءً
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

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أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، ان مجاهدوا القسام تمكنوا من قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وكشف أبو عبيدة في بيان إن، “مجاهدو القسام تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة “M90”.

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