أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية

بينما تستمر الحرب على غزة وسط سلسلة من الأزمات التي تلاحق سكان القطاع، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية، وقتل 36 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في بيان على تيلغرام إن “مجاهدي القسام تكمنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”.

وأكد أن “مجاهدينا تمكنوا من قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم”.

وأضاف أن ذلك تم إثر “استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم”.

وتابع بيان المتحدث العسكري أن مقاتلي القسام “استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وقالت القسام في بيانات مقتضبة على منصة تليغرام إن مقاتليها تمكنوا من “قنص 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة، كما استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا خلال اليوم 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وفي وقت لاحق مساء اليوم الخميس 14\12\2023، قالت الكتائب إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية في مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مما أسفر عن اشتعال النيران فيها.

وقالت القسام أيضا إنها قصفت حشودا للاحتلال في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية.

وأضافت “مجاهدونا وسرايا القدس قصفوا تجمعا لقوات العدو المتوغلة بالمحور الشرقي لمدينة خان يونس بقذائف هاون”.

وقال مصدر ميداني بالقسام إنه تم الإجهاز على 3 مركبات من المسافة صفر في بيت لاهيا خلال الـساعات الـ48 الماضية.