السبت 20 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 4 نوفمبر 2023 |
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أبو عبيدة: مجاهدونا دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية

منذ 46 دقيقة
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

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أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية إسرائيلية، مؤكدا “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.

وأضاف أبو عبيدة أن كتائب القسام أدخلت خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات.

وتابع أبو عبيدة “وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع نحو الآليات العسكرية الإسرائيلية”، مؤكدا “مجاهدونا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون”.

وقال الناطق باسم كتائب القسام إنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ، مضيفا “شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.

وختم أبو عبيدة بالقول إن “الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار وما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان”.

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