أبو عبيدة: نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمر في سلسلة من التخبط، وخاصة قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة.

وأوضح أبو عبيدة في كلمة مصورة أنه و خلال 32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن شعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية العدو.

مشيراً إلى أن “جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية، والترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة”.

وأضاف الناطق باسم القسام في كلمته “كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو انجاز سيجدنا أمامه، فالعدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة، وهو متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر”.

وأكد أبو عبيدة أن العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد، فمجاهدو القسام تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة، والعدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، وهو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير.

وتابع أبو عبيدة “مجاهدونا يجابهون في محاور المواجهة العدو بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الأسلحة ونواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص”.

كما لفت إلى أنه ورغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن المقاومة ومن خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان، والمجاهدون يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة.

وأشار إلى أن الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة الشعب الفلسطيني تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم.

وختم أبو عبيدة كلامه “بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال”.