الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية

منذ 9 دقائق
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام “أبو عبيدة” أنهم وثقوا تدمير “136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا”.

وأكد في كلمة مصورة “استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور”.

وأضاف “يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات”.

وأردف “نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي”.

وتناول أبو عبيدة موضوع الأسرى والمحتجزين مؤكدا أن “العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم”، مشيرا إلى أن إسرائيل “تعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب وتعرض حياتهم للخطر”.

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