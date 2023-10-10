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أبو عبيدة يمهل سكان "عسقلان" حتى الساعة الخامسة لمغادرتها

منذ 30 دقيقة
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

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أمهل “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي منشور له (الثلاثاء 10-10-2023) عبر قناته الرسمية على تلغرام:

“رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم.. وقد أعذر من أنذر”.

في السياق، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الحرب تسببت بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزّة منذ السبت.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، الثلاثاء، خلال إحاطة صحافية في جنيف:

“ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا”.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت الأونروا في تقرير صدر عنها أن عدد النازحين بقطاع غزة ارتفع لأكثر من 187 ألفا و500 شخص منذ بدء القتال، متوقعةً زيادة العدد.

وذكرت الوكالة أن “النزوح الجماعي تصاعد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف أرجاء قطاع غزة”.

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