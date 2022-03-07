الأثنين 4 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
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“أبو عمار”.. فرنسا تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة

منذ 43 دقيقة
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أعلن الجيش الفرنسي،اليوم الاثنين، أن عناصره في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو قيادي بارز في “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وبحسب الجيش الفرنسي، فإن القيادي المتطرف الذي جرى تحييده في ضربة لتنظيمات الإرهاب بالمنطقة، كان يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.

أبو عمار الجزائري

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم “أبو عمار الجزائري”، ليل 25-26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالى 160 كلم شمال تمبوكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

الإنسحاب من مالي

وكانت فرنسا أعلنت وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال المتطرفين بمالي، في فبراير الماضي، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من البلد الإفريقي.

وأضافوا، في بيان، أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، خاصة النيجر ودول خليج غينيا بحلول يونيو 2022.

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