أبو مرزوق: نتنياهو يكذب.. نحن من حدد الكمية والوسيط في صفقة الأدوية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن الحركة وضعت عدة شروط بعد تلقي طلب من الصليب الأحمر لتقديم الدواء للأسرى المحتجزين في غزة لدى الحركة.

بحيث قال في تغريدة عبر موقع “إكس” إن الشروط كانت مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا، كما وتوفير الدواء عبر دولة نثق فيها.

وتابع يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، -بما فيها أدوية الأسرى-، وإدخال مزيد من المساعدات والغذاء،

كما ويمنع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.

وأضاف طلبت فرنسا توفير الدواء، فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية، وموقفها الداعم للاحتلال الاسرائيلي، ووقوفها أمام تطلعات شعبنا بالحرية والعودة، ونحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة.

وأشار أن نتنياهو يكذب مرّة أخرى، ويخدع شعبه مرّة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزّة رغم المنع والرفض الاسرائيلي منذ مئة يوم.

تقدّم الصليب الأحمر بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا، فوضعنا عدّة شروط:

– مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.

– توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.

– يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، -بما فيها أدوية الأسرى-.

– إدخال مزيد من… — د. موسى أبو مرزوق (@drmousamarzouq) January 17, 2024