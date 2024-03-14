أثناء انتظار المساعدات.. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية

فلسطينيون في غزة يحملون أكياس الطحين بعد أسابيع من الحصار والجوع (رويترز)

كشف مسؤولون بوزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية بينما كانت حشود من السكان تنتظر شاحنات المساعدات في مدينة غزة.

وأفاد سكان ومسؤولون صحيون وفقا لوكالة “رويترز” بأن الفلسطينيين كانوا يهرعون للحصول على مساعدات عند دوار الكويت شمالي مدينة غزة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار.

وقالت وزارة الصحة، إن الضربات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة أدت لمقتل 69 فلسطينيا وإصابة 110 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأدى الصراع في غزة إلى نزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وكانت هناك مشاهد فوضوية وحوادث مميتة أثناء توزيع المساعدات، بينما يتدافع الناس الذين يعانون قسوة الجوع للحصول على الغذاء.

وقال مسعفون فلسطينيون إن صاروخا إسرائيليا أصاب منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى لمقتل 9 أشخاص، اليوم الخميس.

وأفاد سكان بأن القصف الجوي والبري الإسرائيلي استمر خلال الليل على مناطق في أنحاء القطاع، بما في ذلك رفح في الجنوب حيث يعيش أكثر من مليون نازح.

وتقترب حاليا سفينة تحمل مساعدات إلى غزة في رحلة تجريبية لتوصيل المساعدات بحرا، ومن المتوقع أن تعقبها جهود عسكرية أمريكية لإنشاء رصيف على ساحل غزة سيمكن من توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا.

وبينما يرحب المسؤولون الفلسطينيون ومسؤولون في الأمم المتحدة بسفن المساعدات، يؤكدون على أن عمليات التسليم البحري ليست بديلا عن إرسال المساعدات عبر المعابر البرية.