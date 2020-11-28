استمع لاذاعتنا

أثيوبيا: الجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في تيغراي

منذ 19 دقيقة
عناصر من الجيش الأثيوبي

عناصر من الجيش الأثيوبي

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإثيوبي، السبت، السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط عاصمة إقليم تيغراي، بسط سيطرته على مدينة ويكرو على بعد نحو 50 كلم إلى الشمال من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.

وقال الجيش الإثيوبي في بيان له إن “عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت الجيش الإثيوبي من السيطرة على مدن، حوازين، النجاشي، أديقيه، ماي مسنو، ووقرو، بالكامل من قبضة قوات وميليشيات جبهة تحرير تيغراي”.

ونقل البيان عن رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي، الفريق حسن إبراهيم، أنه تمت السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية بإقليم تيغراي، والتي وضعت عاصمة الإقليم على مرمى قوات الجيش الإثيوبي التي ستعمل من اقتحامها.

وأضاف رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية أن قواتهم تمكنت من إحكام الحصار على مقلي من عدة اتجاهات، بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية.

وأشار إلى ان قوات الجيش الإثيوبي تتقدم حاليا نحو جبل مسبو، القريب جدا من مقلي، مما سيمكن الجيش من السيطرة على معقل قادة جبهة تحرير تيغراي وعاصمة الإقليم مقلي في غضون أيام قليلة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن يوم الخميس أن الجيش يبدأ “بالمرحلة النهائية” من التقدم في تيغراي، وتعهد بحماية المدنيين في المنطقة.

يذكر أن الاشتباكات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بين الجيش الاتحادي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” مستمرة منذ 4 نوفمبر الجاري.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي-أرشيفية
شاهد..مشادة كلامية بين ترامب وصحفي سأله عن التنازل لصالح بايدن
مصر تشهد انخفاض بإصابات كورونا
كورونا
مصر تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا
لاجئين من منطقة تيغراي الأثيوبية - أرشيفية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ارتفاع الضغط قد يتسبب بإحداث ضرر خطير للقلب
احذر من هذه الأعراض.. فقد يفاجئك “القاتل الصامت”!
جائحة كورونا تخطف شربل حداد
جائحة كورونا تخطف شربل حداد.. فقد لبنان صاحب اليد البيضاء
إيلينا كاباييفا
عشيقة بوتين تحصل على راتب “خيالي”