أثيوبيا: الجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في تيغراي

أعلن الجيش الإثيوبي، السبت، السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط عاصمة إقليم تيغراي، بسط سيطرته على مدينة ويكرو على بعد نحو 50 كلم إلى الشمال من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.

وقال الجيش الإثيوبي في بيان له إن “عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت الجيش الإثيوبي من السيطرة على مدن، حوازين، النجاشي، أديقيه، ماي مسنو، ووقرو، بالكامل من قبضة قوات وميليشيات جبهة تحرير تيغراي”.

ونقل البيان عن رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي، الفريق حسن إبراهيم، أنه تمت السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية بإقليم تيغراي، والتي وضعت عاصمة الإقليم على مرمى قوات الجيش الإثيوبي التي ستعمل من اقتحامها.

وأضاف رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية أن قواتهم تمكنت من إحكام الحصار على مقلي من عدة اتجاهات، بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية.

وأشار إلى ان قوات الجيش الإثيوبي تتقدم حاليا نحو جبل مسبو، القريب جدا من مقلي، مما سيمكن الجيش من السيطرة على معقل قادة جبهة تحرير تيغراي وعاصمة الإقليم مقلي في غضون أيام قليلة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن يوم الخميس أن الجيش يبدأ “بالمرحلة النهائية” من التقدم في تيغراي، وتعهد بحماية المدنيين في المنطقة.

يذكر أن الاشتباكات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بين الجيش الاتحادي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” مستمرة منذ 4 نوفمبر الجاري.