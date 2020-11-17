“أجندة” اللقاء الثلاثي الذي يجمع اسرائيل مع البحرين وأمريكا

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إنه: “سيتم عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني”.

كما أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن رؤوفين ريفلين سيستقبل في مقره، مساء الأربعاء، وزير الخارجية البحريني، وسيتخلل اللقاء، مؤتمرا صحفيا للمسؤولين المشاركين باللقاء، وأشار إلى أنه “سيلي ذلك لقاءا ثنائيا مع وزير الخارجية البحريني الزياني.

وقال بيان رئاسي منفضل، إنه :”في ضوء إقامة علاقات بين البلدين، سيعقد الرئيس لقاء عمل مع وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي يقوم بأول زيارة له إلى إسرائيل”.

وأضاف البيان، قائلا:” سيُستقبل وزير الخارجية البحريني في مقر رؤساء إسرائيل، وسيوقع على دفتر الزوار، كما سيُدلي ريفلين والزياني بتصريحات للصحافة”.