أحدث الاستطلاعات..تراجع شعبية حزب أردوغان في تركيا

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مقابل ارتفاع شعبية كتل معارضة أخرى ، حسب ما كشفه استطلاع حديث للرأي في تركيا .

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “أوراسيا ريسيرش” ونشر نتائجه موقع “أحوال” الإخباري، فإن 32.5 بالمئة فقط من الناخبين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أجريت الانتخابات الآن.

وفي المقابل، قال 28.2 بالمئة إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا.

كما أشار الاستطلاع إلى أن تحالف الشعب، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حصد 32.7 بالمئة من الأصوات، مقابل 32.2 بالمئة لصالح تحالف الأمة المعارض الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تركيا عام 2023، لكن محللين يرون أن هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، منها تشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل شخصيات بارزة سابقة في حزب العدالة والتنمية، والاقتصاد المتعثر في البلاد، ودعوات التحالف الحاكم لتغيير قوانين الانتخابات.