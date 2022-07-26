أحدث غرامة بملايين الدولارات.. روسيا تغرم غوغل لخرقها قواعد المنافسة

قالت هيئة مراقبة المنافسة الروسية في بيان إنها فرضت اليوم الواقع في 26 تموز 2022 غرامة قدرها ملياري روبل (34.2 مليون دولار) على شركة جوجل التابعة لألفابت لإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق استضافة اللقطات المصورة.

ويأتي القرار، وهو أحدث غرامة بملايين الدولارات، في إطار حملة موسكو الصارمة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

وقالت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار إن الشركة “أساءت استغلال وضعها المهيمن على سوق خدمات استضافة تسجيلات الفيديو على يوتيوب” دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وقالت جوجل في بيان أرسلته إلى رويترز “سندرس نص القرار الرسمي لنحدد خطوتنا التالية”.

وذكرت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار أنه يتعين على جوجل دفع الغرامة خلال شهرين من إعلانها.

وكانت روسيا قد فرضت العديد من الغرامات على فرع جوجل في روسيا خلال الأشهر الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي قضت محكمة بتغريمه 21.1 مليار روبل (358.7 مليون دولار) بسبب ما قال ممثلو الادعاء إنه رفضها المتكرر إزالة محتوى اعتبرته روسيا غير قانوني مثل “الأخبار الكاذبة” بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

ومنذ أن بدأت روسيا ما تقول إنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، صعدت هجماتها كذلك على شركات التكنولوجيا الغربية داخل روسيا في مسعى للسيطرة بدرجة أكبر على فضاء الإنترنت بما في ذلك مساعدة الشركات المحلية على إخراج منافسيها الغربيين من البلاد.

وتروج شركة جازبروم ميديا، المملوكة لشركة الغاز الحكومية العملاقة جازبروم، لموقع روتيوب، وهو البديل الروسي لموقع يوتيوب والذي شهد زيادة كبيرة في نسب المشاهدة منذ فبراير شباط.