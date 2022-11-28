أحد أكبر مطارات العالم.. ولي العهد السعودي يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي

أطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، (الاثنين 28-11-2022)، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض، متوقعا أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويا في اقتصاد المملكة غير النفطي.

وأكد ولي العهد السعودي أن هذا المشروع الضخم سيجعل الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية “واس”.

سيكون مطار الملك سلمان واحدا من أكبر المطارات في العالم، حيث يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كيلو متر مربع، ليشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو متر مربع من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.

وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.