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أحكام بحق شبان تونسيين تعاملوا بـ "البيتكوين".. ومحافظ المركزي يعلّق!

21 - مايو - 2021
التعامل بالعملات الرقمية محظر في تونس

التعامل بالعملات الرقمية محظر في تونس

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أعرب محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، عن تأثره الكبير بعد سجن شبان بسبب تداول العملات الرقمية أو التعدين أو الأعمال الحرة في هذا المجال.

وأضاف مروان العباسي ردا على تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب خلال جلسة حوار يوم الجمعة، أن هذه العمليات دقيقة جدا وتتطلب تأطيرا في حال للسماح باعتمادها في تونس.

وتابع قائلا: “لكن لابد من الانتباه جيدا لمخاطر توظيف البعض لهذه الآلية لتبييض الأموال وغيرها من المخاطر التي تعرقل اعتماد هذه المنظومة والسماح باستخدامها من شباب طموح وأصحاب مشاريع ناشئة”.

وكان حزب “آفاق تونس” قد أكد أنه يتابع بانشغال شديد الأخبار المتواترة حول تعرض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقمية أو التعدين أو الأعمال الحرة في هذا المجال أو غيره.

وعبر الحزب عن رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفية التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم، داعيا البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي إلى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي.

 

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