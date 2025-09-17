أحمد الشرع: "السلام والتطبيع" مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن

أفاد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء 17\9\2025، إن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وقال الشرع للصحافيين في دمشق أن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

كما تابع : “إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى “اتفاقيات أخرى” ولكن “السلام والتطبيع” ليسا على الطاولة الآن”.

وأوضح الرئيس السوري أن الاتفاق مع إسرائيل “ضرورة”، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

أتت هذه التصريحات، بعدما أفاد مصدران مطلعان على المحادثات بين سوريا وإسرائيل، بأن تل أبيب قدّمت إلى دمشق مقترحا تفصيليا لاتفاق أمني جديد، يتضمّن خريطة لمناطق مقترحة تمتد من جنوب غرب دمشق وصولًا إلى الحدود مع إسرائيل، وفق ما نقله موقع أكسيوس، أمس الثلاثاء 16\9\2025.

كما أشارت المصادر إلى أن المحادثات تحرز تقدما، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يبدو وشيكاً في هذه المرحلة.