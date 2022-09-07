"أخبار سارّة".. الرئيس الأوكراني يعلن استعادة مناطق في خاركيف

تحدّث الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” عن “أخبار سارة” من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلًا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية.

وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجّه الشكر أيضا لقوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

من جهة أخرى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ قصفًا وقع الثلاثاء ألحق أضرارًا بخط كهرباء احتياطي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والتي انفصلت بالفعل عن جميع خطوط الكهرباء الأربعة المعتادة.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: “أبلغ كبار مسؤولي التشغيل الأوكرانيون خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموجودين في المحطة منذ الأسبوع الماضي، بأنّ أحد الخطوط الاحتياطية الثلاثة بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومحطة الطاقة الحرارية تضرّر بسبب القصف فيما فُصل الخطان الآخران”.

هذا ودعت السلطات الأوكرانية سكان المناطق، التي تحتلها روسيا، حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى ترك منازلهم من أجل سلامتهم.

وقالت نائية رئيس الوزراء “إيرينا فيرشتشوك” على تطبيق تليغرام: “أناشد سكان الأحياء القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية… الإخلاء! اعثروا على طريقة للوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا)”.

كذلك، أشار الرئيس المنفي لبلدية إنرهودار الأوكرانية، التي تخدم المحطة بشكل رئيسي، في رسالة منفصلة على تليغرام، الى أن البلدة تعرضت لنيران القوات الروسية وانقطعت عنها إمدادات الكهرباء.