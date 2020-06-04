أخبار مبشرة.. نسبة التعافي من كورونا تقارب 90 % في المغرب

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كشفت بيانات صحية في المغرب، يوم الخميس، أن نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اقتربت من 90 في المئة، بعدما هبطت الحالات النشطة في البلاد إلى 600 يتلقون العلاج.

وأورد موقع “هسبريس”، أنه أجرى تحليلا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، فوجد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 89.87 في المئة.

وبلغ العدد الإجمالي لمن تعافوا في المغرب 7160، فيما وصلت نسبة الوفيات وسط المصابين إلى 2.60 في المئة، عقب تسجيل 207 من الوفيات.

ويأتي تزايد الشفاء في المغرب، بينما يترقب المواطنون قرار الحكومة بشأن رفع إجراءات الحجر الصحي أو تمديدها بعد العاشر من يونيو الجاري.

وتتصدر جهة (محافظة) الدار البيضاء مناطق المغرب من حيث عدد الإصابات المؤكدة (2696)، ثم تليها محافظة “مراكش آسفي” بـ1145 حالة.

وفي وقت سابق، أطلق المغرب تطبيقا رقميا على الهواتف النقالة يمكن من تتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على أن يكون استعماله طوعيا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن تطبيق “وقايتنا” يتيح “إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، في غضون21 يوما بعد هذه المخالطة”.

ونوهت إلى أن استعمال التطبيق الذي يعتمد تقنية البلوثوت “طوعي محض”، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة “لتشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية” من الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويراهن المغرب لمواجهة تفشي الوباء على فرض حجر صحي منذ 20 مارس للتصدي لانتشار المرض، مع لزوم وضع الكمامات بالنسبة للمرخص لهم بالتنقل.