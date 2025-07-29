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أداء بيت التمويل الكويتي يتباين.. خسائر فصلية مع استقرار ربحي في 6 أشهر

منذ 57 دقيقة
بيت التمويل الكويتي

بيت التمويل الكويتي

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أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء تراجع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 174.04 مليون دينار (569.67 مليون دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع مبلغ 178.33 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك الإسلامي في بيانه للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي بلغ 342.15 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 341.18 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.

وقرر البنك توزيع أرباح نقدية قيمتها 10 فلوس للسهم الواحد أي بنسبة 10 بالمئة من القية الإسمية للسهم، عن فترة النصف الأول من 2025. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.3055 دينار)

    المصدر :
  • رويترز

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