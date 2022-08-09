أداء متباين للأسهم بأسواق الخليج الرئيسية

تباين أداء الأسهم خلال التعاملات المبكرة في البورصات الخليجية، الثلاثاء، في انتظار لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة.

وصعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 1.4 بالمئة لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعد أن أعلنت الشركة زيادة أربعة بالمئة في أرباحها للربع الثاني.

وحققت سابك أرباحا صافية بلغت 7.93 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 7.64 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع مؤشر دبي 0.5 بالمئة بعد أن زاد سهم شركة إعمار العقارية 1.5 بالمئة وقفز سهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس أربعة بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3 بالمئة في تعاملات متقلبة.

وظل المؤشر القطري ثابتا بعد أن بددت الخسائر في عدة قطاعات مكاسب سابقة للأسهم المالية.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع ترقب المتعاملين لمستجدات محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي سيمهد الطريق لزيادة صادراتها من النفط الخام في سوق تشهد شحا في المعروض.