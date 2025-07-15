أدرعي لسكان غزة وجباليا: الاخلاء فورا

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى “كل من لا يزال موجودًا في مدينة غزة وجباليا في أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر. من أجل سلامتكم، اخلوا فورًا جنوبًا باتجاه المواصي. جيش الدفاع يعمل في المنطقة بقوة متزايدة لتدمير العدو والمنظمات الإرهابية. القتال يمتد غربًا نحو وسط المدينة. العودة إلى مناطق القتال الخطيرة تعرّض حياتكم للخطر. حماس تجلب عليكم الكارثة. اخلوا فورًا”.







