الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدرعي لسكان غزة وجباليا: الاخلاء فورا

منذ 15 ساعة
من غزة - رويترز

من غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى “كل من لا يزال موجودًا في مدينة غزة وجباليا في أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر. من أجل سلامتكم، اخلوا فورًا جنوبًا باتجاه المواصي. جيش الدفاع يعمل في المنطقة بقوة متزايدة لتدمير العدو والمنظمات الإرهابية. القتال يمتد غربًا نحو وسط المدينة. العودة إلى مناطق القتال الخطيرة تعرّض حياتكم للخطر. حماس تجلب عليكم الكارثة. اخلوا فورًا”.

    المزيد من أخبار العالم

    مايك هاكابي
    واشنطن تطلب من إسرائيل التحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية
    القوات السورية تدخل مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
    واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على الجيش السوري.. فكيف ردت تل أبيب؟
    رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو
    رئيس وزراء فرنسا يقترح تجميد الإنفاق وإلغاء عطلتين لدعم الإصلاح المالي

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!