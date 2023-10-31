أدرعي يعلن بدء الهجوم البري الكامل على غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وقال أدرعي إن “قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس .

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون إشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمالي القطاع، ودمروا عددًا من آلياتها في كمائن وهجمات بمحاور مختلفة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تخوض معارك ضارية شمالي القطاع، وأعلن عن اعتراض ما وصفه “بالهدف الجوي” في منطقة إيلات على البحر الأحمر.

ودفعت الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الأوضاع في غزة القوى الكبرى الأسبوع الماضي إلى دعوة إسرائيل للسماح “بهدنة إنسانية” لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.

ورفضت إسرائيل هذه الدعوات قائلة إن أي هدوء في القتال سيفيد حماس، في أول انقسام علني بين إسرائيل وحلفائها منذ 7 من أكتوبر.