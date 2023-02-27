أدنوك الإماراتية تزيد حجم الطرح العام الأولي لوحدتها للغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الاثنين، زيادة حجم الحصة المعروضة في الطرح العام الأولي لوحدتها للغاز من أربعة بالمئة إلى خمسة بالمئة.

وأضافت في بيان أن قرار زيادة الحصة التي ستطرحها من أسهم أدنوك للغاز بناء على الطلب الكبير من المستثمرين على جميع شرائح الطرح.

كما قالت الشركة إن القرار يهدف لخلق مناخ تداول داعم لأسهم الشركة بعد الإدراج.

وتبعا لذلك، رفعت الشركة الحصة المتاحة للمستثمرين الأفراد من الأسهم المطروحة من عشرة بالمئة إلى 12 بالمئة.

كما رفعت أدنوك الحصة المخصصة للموظفين والمتقاعدين الإماراتيين بشركات مجموعة أدنوك المقيمين في الدولة إلى أربعة بالمئة من اثنين بالمئة.

وتم حجز 84 بالمئة المتبقية من الأسهم في الطرح العام الأولي للمستثمرين من المؤسسات.

وتعتزم أدنوك بيع ما يقرب من 3.84 مليار سهم في وحدتها للغاز، أي ما يعادل نحو خمسة بالمئة من رأس مالها المصدر.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم أدنوك للغاز الأسبوع الماضي بين 2.25 و2.43 درهم (من 0.6126 إلى 0.6617 دولار) للسهم، لتبلغ القيمة التقديرية للشركة بين 47 مليار دولار و50.8 مليار دولار. وإذا تم البيع عند الحد الأقصى للنطاق السعري، فستجمع أدنوك ما يقرب من 2.54 مليار دولار من الطرح، وفقا لحسابات رويترز.

وتمت تغطية الطرح العام الأولي لوحدة أدنوك للغاز في غضون ساعات من فتح الدفاتر يوم الخميس، وفقا لرسالة موجهة إلى المستثمرين اطلعت عليها رويترز، في إشارة إلى أن الطلب من مستثمري الأسهم على عمليات الاكتتاب في الخليج لا يزال جيدا.

ومن المتوقع إعلان السعر النهائي للطرح في الثالث من مارس آذار، على أن يبدأ الإدراج والتداول في 13 مارس آذار.

وتعمل أدنوك على زيادة تركيزها على سوق الغاز إذ تسعى أوروبا لاستبدال جميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعد خفض تدريجي للإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال عمليات الطرح العام الأولي في عام 2022، أي أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات ديلوجيك.