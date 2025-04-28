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أدنوك الإماراتية تعتزم بيع صكوك لأجل 10 سنوات

منذ 20 ساعة
علم الإمارات

علم الإمارات

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الاثنين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) جمعت 1.5 مليار دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بموجب برنامج الصكوك الدولية الذي وضعته مؤخرا.

وأضافت الوثيقة أن الصكوك، التي أصدرتها شركة أدنوك مربان التابعة والمتخصصة في إصدار سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية، بيعت عند 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أن اجتذب الطرح طلبات بأكثر من 3.85 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أن بنك ستاندرد تشارترد اختير منسقا عالميا وحيدا، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي وبنك ميتسوبيشي يو.إف.جي مديرين نشطين للإصدار.

وأوضحت الوثيقة أن مجموعة أدنوك ستستخدم عائدات بيع الصكوك لأغراض الشركة العامة.

يأتي بيع الصكوك في أعقاب إصدار أدنوك مربان لسندات عالمية متوسطة الأجل في سبتمبر أيلول 2024 وتسهيل تمويل أخضر تم توقيعه في يونيو حزيران 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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