أدنوك الإماراتية تعتزم بيع صكوك لأجل 10 سنوات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

ووفقا للوثيقة فإن أدنوك، التي تعمل من خلال كيانها الرئيسي لأسواق رأس المال (أدنوك مربان)، حددت السعر الاسترشادي النهائي عند 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

كما جاء في الوثيقة أنه جرى اختيار بنك ستاندرد تشارترد‭‭‬ ‭‬‬منسقا عالميا وحيدا، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي وبنك ميتسوبيشي يو.إف.جي كمديرين نشطين للإصدار.