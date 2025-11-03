الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
أدنوك: الطلب العالمي على النفط سيبقى فوق 100 مليون برميل يومياً بعد 2040

منذ 19 دقيقة
سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

أكد سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، اليوم الاثنين أن الطلب العالمي على النفط سيستمر فوق 100 مليون برميل يومياً لما بعد عام 2040، رغم وجود حالة من عدم اليقين على المدى القصير.

وجاءت تصريحات الجابر خلال افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، مشيراً إلى أن العوامل الجيوسياسية والتقلبات المستمرة أصبحت جزءاً من السوق، وأنه يجب المواءمة بين ضبط التكاليف والاستثمار الرأسمالي لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن الإمارات وسبع دول أخرى من أعضاء أوبك+ وافقوا على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر، مع تعليق أي زيادات للربع الأول من العام المقبل، في محاولة لاستعادة الحصة السوقية وسط مخاوف من وفرة المعروض.

وأشار الجابر إلى أن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى نمو مستمر في الطلب على الطاقة، وأن الإمارات تمتلك القدرة على رفع طاقتها الإنتاجية بعد عام 2027 لتصبح ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم، بما يعكس استعداد الدولة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للأسواق النفطية.

  • رويترز

