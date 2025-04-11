أدنوك تبحث شراء أصول إيثون للغاز الطبيعي بأمريكا

ذكر مصدر مطلع اليوم الجمعة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) تدرس عرض استحواذ على أصول الغاز الطبيعي لشركة “إيثون إنرجي مانجمنت” قد يصل قيمته إلى نحو تسعة مليارات دولار.

وقامت أدنوك بعمليات استحواذ في مجال الغاز والكيماويات تعتبرها الشركة الإماراتية، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة المتجددة، ركائز لنموها في المستقبل.

واشترى عملاق الطاقة الإماراتي العام الماضي حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال لشركة نيكست ديكيد في تكساس إلى جانب صفقة توريد مدتها 20 عاما.

وقال المصدر إن المداولات المتعلقة بأصول الشركة الاستثمارية التي تركز على الطاقة في الولايات المتحدة ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتسن التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد.

وذكرت رويترز في تقرير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن شركة إيثون تستكشف خيارات لأصول في إنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته وتخرينه وتصديره تضمنت البيع أو الطرح العام الأولي بتقييم قارب 10 مليارات دولار.

ولم ترد أدنوك وإيثون بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وكانت بلومبرغ نيوز أول من أورد اليوم الجمعة أن أدنوك تدرس تقديم عرض لشراء أصول الغاز الطبيعي التابعة لشركة إيثون.