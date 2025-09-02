الأربعاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
"أدنوك" تبدأ حفر آبار في منطقة امتياز صخرية بالإمارات

منذ 21 ثانية
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

أكد عزرا يعقوب الرئيس التنفيذي لشركة (إي.أو.جي ريسورسز)، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الذي يجري تنفيذه مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن أدنوك بدأت في حفر آبار أفقية واختبار النفط على السطح في منطقة امتياز صخرية في الإمارات.

وتدير إي.أو.جي ريسورسز، التي تتخذ من هيوستن مقرا، منطقة الامتياز هذه وكانت تتوقع أن تبدأ الحفر في منطقة الظفرة في أبوظبي في النصف الثاني من 2025.

ودخلت إي.أو.جي أيضا قطاع التنقيب والإنتاج في البحرين في وقت سابق هذا العام بتوقيع صفقة للتنقيب عن الغاز مع شركة (بابكو إنرجيز) المملوكة للبحرين.

وذكر يعقوب في مؤتمر (باركليز) للرؤساء التنفيذيين للطاقة والكهرباء في نيويورك أن شركة بابكو اختبرت الغاز أفقيا على السطح في حقل غاز بري.

    المصدر :
  • رويترز

