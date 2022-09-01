أدنوك ترسل أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك)، الخميس إنها أرسلت أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا. وأضافت أن الشحنة التي أنتجتها شركة فرتيجلوب ستُسلم إلى أوروبيس وهي واحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس في العالم.

وقالت “أدنوك” في بيان، إن هذه الشحنة تعد أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون يتم شحنها إلى ألمانيا، لصالح “أوربيس”، المزود العالمي الرائد للمعادن غير الحديدية وواحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس على مستوى العالم، ومقرها في هامبورغ.

شحنة الأمونيا منخفضة الكربون التجريبية، تم إنتاجها من قبل شركة “فرتيجلوب”، المشروع المشترك بين “أدنوك” و”أـو سي آي”، في مصنعها “فرتيل” في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي. وتعد الأولى ضمن عدة شحنات تجريبية تعتزم “أدنوك” تصديرها لعملائها في ألمانيا ضمن سعيها لتوسيع شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل جميع مكونات وجوانب سلسلة القيمة للهيدروجين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيع “أدنوك” لعدة شحنات مماثلة من الأمونيا منخفضة الكربون لعملائها في آسيا.

وتخطط “أوروبيس” لاستخدام الأمونيا منخفضة الكربون كمادة وسيطة في مصنعها لقضبان الأسلاك، واختبار تطبيقها كمصدر إضافي للطاقة منخفض الكربون للتأهيل الصناعي. ويمتلك الهيدروجين الذي تحمله الأمونيا القدرة على أن يكون مصدرا للطاقة منخفضة الكربون لعمليات إنتاج المعادن المتعددة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، بحسب البيان.

وقالت “أدنوك” إن هذه الشحنة الجديدة خطوة جديدة ضمن خططها لرفع سعتها الإنتاجية من الأمونيا منخفضة الكربون في أبوظبي، حيث تعمل “أدنوك” على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنويا ضمن منظومة “تعزيز” الصناعية المتكاملة الجديدة، التي تعد مركزا للخدمات الصناعية واللوجستية يدعم ويمكّن نمو مجمع الرويس الصناعي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “تمتلك دولة الإمارات علاقات ثنائية متميزة وراسخة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويعد قطاع الطاقة مثالا على إمكانية تطوير هذه الروابط إلى تعاون استراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين”.

وأضاف: “يسهم تصدير هذه الشحنة من الأمونيا منخفضة الكربون في توثيق علاقات الصداقة الوطيدة والشراكات المتنامية بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة، ويؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه (أدنوك) كمورّد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، كما يتماشى مع خطط دولة الإمارات للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة”.

وتابع قائلا: “تربطنا شراكات متنامية في مجال الطاقة النظيفة مع العديد من العملاء في ألمانيا، مما يؤكد التزام “أدنوك” بتنفيذ خططها الطموحة لزيادة سعتها الإنتاجية من الهيدروجين النظيف وأنواع الوقود الحامله له، والذي يعد عاملا مهما في الحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية التي يصعب عادة تخفيف انبعاثاتها. ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في مشاريع الهيدروجين النظيف نظرا لدوره في تسريع الحد من الانبعاثات وخفض كثافة الكربون من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية”.