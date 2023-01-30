أدنوك تستهدف تقييما لا يقل عن 50 مليار دولار لوحدتها للغاز

قال مصدران مطلعان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستهدف تقييما لا يقل عن 50 مليار دولار لأعمالها للغاز التي من المقرر طرحها هذا الربع مما يمهد الطريق لواحدة من أكثر عمليات الإدراج ترقبا هذا العام.

وأعلنت الشركة الحكومية العملاقة في نوفمبر تشرين الثاني دمج ذراعها لمعالجة الغاز ووحدتها للغاز الطبيعي المسال في كيان واحد سيتم إدراجه.

وقال المصدران المطلعان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر لم يعلن بعد، إن أدنوك تستهدف تقييما لا يقل عن 50 مليار دولار لأدنوك للغاز لكن المداولات بشأن التقييم لم تُستكمل بعد كما لم تحدد الشركة حتى الآن حجم الطرح.

وأوضحا أن الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز قد يتم في وقت قريب ربما في فبراير شباط قبل تباطؤ نشاط السوق خلال شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية مارس آذار.

وأحجمت أدنوك عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.

وتعمل الشركة على زيادة تركيزها على سوق الغاز في وقت تسعى فيه أوروبا لإيجاد بدائل لكل واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعد الخفض التدريجي للإمدادات إثر فرض عقوبات غربية على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا.

وإذا ما جاء تقييم أدنوك للغاز عند 50 مليار دولار فما فوق، فإن هذا سيجعل قيمتها تقارن بشكل عام مع مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وفاليرو إنرجي الأمريكية للتكرير وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لإنتاج النفط.

وكشف مصدران آخران أن تبكير الإطار الزمني المقرر للطرح قاد جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا للتخلي عن دوريهما كمديرين مشتركين للطرح وأنه جرى تكليف بنك (إتش.إس.بي.سي) للعمل مع بنك أبوظبي الأول لترتيبه.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة في المنطقة خلال عام 2022، تعادل أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات ديلوجيك.

ويقود الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر جهود الشركة للتوسع في أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون مثل الأمونيا والهيدروجين، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية.

وأطلقت الشركة استراتيجية تحول قبل أكثر من أربع سنوات، تضمنت تسييل أصول في إطار خطط أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدرجت أدنوك شركة بروج للبتروكيماويات، وفرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا الصديقة للبيئة، وأدنوك للحفر. وتعمل على الإعداد لطرح عام أولي لوحدتها للإمداد والخدمات.