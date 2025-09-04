الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
أدنوك تنتقد الاتحاد الأوروبي بسبب مطالب "جائرة" تتعلق باستحواذها على كوفيسترو

منذ 57 دقيقة
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

انتقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)، اليوم الخميس، الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لما قالت إنها طلبات غير متناسبة و”جائرة” للحصول على معلومات في تحقيقها المتعلق بالدعم بشأن عرضها شراء شركة كوفيسترو الألمانية.

وحذرت من أن مثل هذه الطلبات التنظيمية قد تفسد عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 14.7 مليار يورو (17 مليار دولار).

جاءت هذه الانتقادات بعد أن قالت المفوضية الأوروبية، الجهة المعنية بإنفاذ قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء إنها أوقفت تحقيقها مؤقتا لحين تقديم أدنوك المعلومات المطلوبة.

وقال متحدث باسم شركة إكس.آر.جي، ذراع الاستثمار الدولية لأدنوك، في رسالة بالبريد الإلكتروني “نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم. تجاوزت مطالب المفوضية ما هو معقول أو ذو صلة بهذه الصفقة وتخطتها إلى أمور غير متناسبة وجائرة على حد سواء”.

وأضاف “على الرغم من أننا لا نزال ملتزمين بالسعي إلى مسار بناء للمضي قدما، فإن استمرار مثل هذا النهج يثير تساؤلات جدية حيال جدوى هذا الاستثمار”.

وستحدد اللجنة موعدا نهائيا جديدا لاتخاذ قرارها بمجرد استئناف التحقيق. وكان الموعد النهائي السابق هو الثاني من ديسمبر كانون الأول.

يركز التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي على الدعم المحتمل الممنوح من دولة الإمارات، بما في ذلك ضمانات غير محدودة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال التي تلتزم بها أدنوك في شركة كوفيسترو للكيماويات.

    المصدر :
  • رويترز

