أدنوك للتوزيع توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع الثلاثاء على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم، عن النصف الأول من عام 2025.

وأشارت الشركة إلى أن هذا يؤكد التزامها بتقديم عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول الدفعة الأولى من إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2025 والبالغة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة توزيعات الأرباح للأعوام من 2024 إلى 2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم ( 700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع “تعكس موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 قوة استراتيجيتنا للنمو، والتزامنا المستمر بتقديم عوائد قيمة ومستدامة لمساهمينا”.