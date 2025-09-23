الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدنوك للتوزيع توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار

منذ 5 دقائق
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

A A A
طباعة المقال

وافق مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع الثلاثاء على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم، عن النصف الأول من عام 2025.

وأشارت الشركة إلى أن هذا يؤكد التزامها بتقديم عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول الدفعة الأولى من إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2025 والبالغة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة توزيعات الأرباح للأعوام من 2024 إلى 2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم ( 700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع “تعكس موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 قوة استراتيجيتنا للنمو، والتزامنا المستمر بتقديم عوائد قيمة ومستدامة لمساهمينا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التأثير الكامل لصدمة الرسوم الأمريكية لم يحدث بعد مع استمرار النمو
لهب يتصاعد من مدخنة في حقل نفط في أربيل، في إقليم كردستان العراق، 16 أغسطس 2014. رويترز
جينيل إنرجي: الاتفاق الخاص بتصدير نفط كردستان يحتاج إلى تعديلات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يحذر النساء الحوامل من تناول دواء باراسيتامول.. فما السبب؟

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!