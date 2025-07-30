أدنوك للحفر ترفع توقعاتها لأرباح 2025 وسط نمو قوي في الحفر غير التقليدي

أعلنت أدنوك للحفر، وهي وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء ارتفاع أرباح الربع الثاني 19 بالمئة “مدفوعة بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط”.

وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح “19 بالمئة على أساس سنوي… قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء”.

ووفقا للبيان المالي للشركة، ارتفع صافي الأرباح إلى 351 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران من 295 مليون دولار في العام السابق. وقفزت الإيرادات 28 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار.

وقال عبدالله عطية المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر لرويترز إن الشركة حققت “نتائج مالية وتشغيلية قياسية مع استمرارنا في تنمية أسطولنا وتوسيع نطاق (خدمات حقول النفط) ودعم هدف أدنوك في زيادة طاقتها الإنتاجية”.

وأضاف المصعبي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي، أن الشركة تسعى وراء فرص الاندماج والاستحواذ لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وتوقع أن تضيف مزيدا من الشركات إلى محفظتها من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا بحلول نهاية العام.

وارتفعت إيرادات خدمات حقول النفط 121 بالمئة لتصل إلى 346 مليون دولار خلال الربع بعد أن عززت الشركة عمليات قطاع الحفر غير التقليدي وخدمات الحفر المتكاملة التي تدعم أهداف أدنوك لنمو الإنتاج.

وقال يوسف سالم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مقابلة مع رويترز “صار قطاع الحفر غير التقليدي، الذي لم يكن يساهم في الربع الثاني من العام الماضي، محركا رئيسيا الآن. حفرنا أكثر من 60 بئرا ونتوقع أن نقترب من 100 بئر بحلول نهاية العام”.

ورفعت الشركة الحد الأدنى لصافي أرباحها المستهدفة للعام 2025 بأكمله إلى 1.375 مليار دولار من 1.35 مليار دولار في السابق، مع بقاء السقف عند 1.45 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة أدنوك للحفر “على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025″، وهو ما يتماشى مع مدفوعات الربع الأول.

وارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 545 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 472 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي في حين ارتفع إجمالي الأرباح إلى 573 مليون دولار من 506 مليون دولار.

وقال سالم “على الرغم من ارتفاع التكاليف، لا تزال هوامش أرباحنا قوية بسبب العقود طويلة الأجل مع أدنوك التي تمنحنا رؤية كاملة للأسعار، ولأننا نعمل باستمرار على تحسين التكاليف من خلال التكنولوجيا”.