أدوية جديدة تستخدم بعلاج كورونا في مصر

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، تفاصيل الأدوية الجديدة المضادة لفيروس كورونا، التي أعلنت الحكومة المصرية عن توفيرها لعلاج المصابين بمرض “كوفيد- 19”.

وأكد عبد الغفار في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن تلك الأدوية تم توفير اثنين منها واستخدامهما بالمستشفيات الحكومية المصرية منذ شهر، بينما الدواء الثالث تم التعاقد عليه لاستيراده ولم يتوفر بعد.

وقال متحدث الصحة المصرية إن الدواء الأول هو “مولنوبيرافير”، من إنتاج شركة ميرك الأميركية، وتم الحصول على تصريح بإنتاجه محليا في مصر وتم الإنتاج بالفعل والاستخدام في المستشفيات والصيدليات الحكومية، وهو عبارة عن أقراص تؤخد عن طريق الفم.

وأضاف أن الدواء الثاني هو “إيفوشيلد” من إنتاج شركة أسترازينيكا الإنجليزية، وتم التعاقد على استيراده وبالفعل تم توفير كميات منه بالمستشفيات والصيدليات الحكومية واستخدامه لعلاج حالات مصابة بكورونا منذ قرابة شهر وهو عبارة محلول يؤخذ عن طريق الحقن في العضل.

وأوضح أن الدواء الثالث هو “باكسلوفيد” من إنتاج شركة فايزر الأميركية، وتم التعاقد على استيراده ولكنه لم يتوفر بعد في مصر وهو عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

وأشار إلى أن هذه الأدوية وافقت اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر على استخدامها في علاج المصابين بكورونا، بعد التأكد من فعاليتها من واقع التجارب المعلنة والتي أجريت عليها، وأن الموافقة على تلك الأدوية كان في 24 يناير الماضي.

وعن مدى فعالية الأدوية التي تم استخدامها في علاج المرضى بمصر، قال عبد الغفار إنه من المبكر الحكم على ذلك الآن، مشيرا إلى أن الأدوية تم توفيرها في المستشفيات الحكومية فقط بالمجان، وقرار طرحها للقطاع الخاص في يد اللجنة العلمية لمواجهة وباء كورونا.

يذكر أن القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أشار خلال عرضه للموقف الوبائي بإجتماع للحكومة المصرية الأربعاء إلى توفير عقاري “باكسلوفيد”، و”إيفوشيلد”، في جميع المستشفيات الحكومية، وتوزيعهما على مراكز علاج الأورام وزراعة الأعضاء كمرحلة أولى.

على أن يتم توزيع المرحلة الثانية على مرضى غسيل الكلى، فضلاً عن الانتاج المحلي لعقار “مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا.