أديداس تحذر من رسوم ترامب وتلمّح إلى رفع الأسعار في أمريكا

هبطت أسهم شركة أديداس سبعة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن جاءت مبيعات العلامة التجارية للملابس الرياضية في الربع الثاني دون التوقعات وحذرت من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف نحو 200 مليون يورو (231 مليون دولار) إلى تكاليفها في النصف الثاني.

وفي تسليط للضوء على تأثير سياسات التجارة المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت الشركة إنها ربما تضطر إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإن حالة الضبابية تمنعها من زيادة توقعاتها السنوية.

وقال بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، في بيان “لا نعرف حتى الآن الرسوم الجمركية النهائية التي ستطبقها الولايات المتحدة. ولا نعرف أيضا التأثير غير المباشر على طلب المستهلكين إذا ما تسببت هذه الرسوم في تضخم كبير”.

وقال جولدن للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن أديداس ستعيد النظر في أسعارها وتحدد المنتجات التي يمكن رفع أسعارها في الولايات المتحدة بمجرد فرض الرسوم الجمركية النهائية، لكنه احجم عن الإفصاح عن مقدار هذه الزيادة.

وقال “سنحاول إبقاء الأسعار على النماذج المعروفة (مستقرة) لأطول فترة ممكنة، ثم نضع بعد ذلك أسعارا جديدة للمنتجات التي لم تكن موجودة سلفا”.

وأظهرت بيانات جمعتها بورصة لندن ارتفاع مبيعات أديداس، المعدلة وفقا لتقلبات العملة، 2.2 بالمئة إلى 5.95 مليار يورو (6.9 مليار دولار) في الربع، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 6.2 مليار يورو.

ومن المرجح أن يغذي هذا العجز المخاوف من أن أديداس تفقد زخمها، بعد سلسلة من النمو القوي للغاية في المبيعات بفضل أحذيتها العصرية ذات الخطوط الثلاثة والألوان المتعددة من طراز سامبا وغزال.

(الدولار = 0.8651 يورو)