أذربيجان: القصف الروسي لن يعرقل التعاون مع أوكرانيا بقطاع الطاقة

ندد رئيس أذربيجان إلهام علييف في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بالضربات الجوية الروسية على منشآت النفط والغاز الأذربيجانية في أوكرانيا لكنه قال إن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة سيستمر.

وقال المكتب الصحفي لعلييف في بيان “ندد الجانبان خلال المحادثة بالغارات الجوية المتعمدة التي شنتها روسيا على منشأة لتخزين النفط مملوكة لشركة سوكار الأذربيجانية في أوكرانيا، بالإضافة إلى منشآت أخرى ومحطة تنقل الغاز من أذربيجان إلى أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن الطرفين “أكدا ثقتهما بأن الهجمات لن تعرقل التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وأوكرانيا”.

وذكرت مصادر ومسؤولون أوكرانيون أن روسيا قصفت قبل أيام مستودع نفط مملوكا لشركة سوكار ومحطة ضخ غاز تستخدم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأذربيجان في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وضخت أوكرانيا في يوليو تموز الماضي كمية تجريبية من غاز أذربيجان عبر الطريق العابر للبلقان للمرة الأولى، وأعلنت خططا لزيادة واردات الغاز من أذربيجان بشكل كبير.

واستهدفت القوات الروسية مرارا البنية التحتية ومنشآت الطاقة الأوكرانية، وكثفت هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدن وبلدات أوكرانية في الشهور الماضية.