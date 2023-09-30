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أذربيجان تتهم أرمينيا بقتل أحد جنودها على الحدود

منذ 50 دقيقة
علما أرمينيا وأذربيجان

علما أرمينيا وأذربيجان

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قالت وزارة الدفاع في أذربيجان، السبت، إن‭ ‬أحد جنودها قتل برصاص قناصة القوات الأرمينية في منطقة كالباجار الحدودية، لكن أرمينيا سرعان ما نفت وقوع حادث من هذا النوع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن التقرير غير صحيح، من دون الخوض في تفاصيل.

وتأتي البيانات المتضاربة في ظل تواصل نزوح جماعي لعرقية الأرمن من إقليم ناجورنو قرة باغ بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي هذا الشهر في صراع يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن أكثر من 100 ألف من أصل نحو 120 ألفا من عرقية الأرمن غادروا الإقليم بالفعل متوجهين إلى أرمينيا.

وذكرت أذربيجان، التي دأبت على نفي أي مزاعم بالتطهير العرقي، أن حقوق الأرمن في قرة باغ مكفولة. وقرة باغ أرض معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان.

    المصدر :
  • رويترز

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