أذربيجان: تصريحات بيلوسي صفعة لجهود السلام

انتقدت أذربيجان، الأحد، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي اتهمت باكو بإشعال فتيل نزاع حدودي مع أرمينيا، وقالت إن التصريحات “المجحفة التي لا أساس لها” تمثل صفعة خطيرة لجهود السلام.

وأدانت بيلوسي بشدة اليوم ما وصفتها بالهجمات الحدودية “غير المشروعة” التي شنتها أذربيجان على أرمينيا، واستغلت زيارتها للحليف العسكري لروسيا للتعهد بدعم أمريكي لسيادة أرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الأذرية في بيان إن “الاتهامات المجحفة التي لا أساس لها التي وجهتها بيلوسي لأذربيجان غير مقبولة… ومعروف أن بيلوسي سياسية مؤيدة للأرمينيين”.

وأضافت أن التصريحات “صفعة خطيرة لجهود تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان”، ووصفتها بأنها “دعاية أرمينية”.

وأكدت أذربيجان مجددا أن القتال كان نتيجة “استفزاز عسكري واسع النطاق” من جانب أرمينيا، وهي رواية تنفيها يريفان.

وأشارت أذربيجان إلى أن “وقف إطلاق النار صامد حاليا وتم منع تفاقم الوضع”.

واعتبرت أذربيجان أن تصريحات بيلوسي محاولة لاستمالة الأرمن الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

ولفتت إلى أنه “من غير المقبول نقل المؤامرات السياسية المحلية على الأجندة الأمريكية… إلى منطقة جنوب القوقاز عبر أرمينيا”.

ونبهت إلى أن تصريحات بيلوسي محفوفة بالمخاطر.

وقالت وزارة الخارجية “مثل هذه الخطوات الأحادية والتصريحات التي لا أساس لها لا تعزز السلام الهش في المنطقة، وإنما على العكس، تؤدي لتصاعد التوترات”.