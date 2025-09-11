أرامكو السعودية تجمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك

أظهرت كراسة شروط اليوم الخميس أن شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، جمعت ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين.

وبدا المستثمرون غير متأثرين بالهجوم الإسرائيلي على دولة قطر المجاورة للسعودية هذا الأسبوع.

وأظهرت كراسة الشروط التي اطلعت عليها رويترز أن أرامكو قامت بتسعير صكوك لأجل خمس سنوات عند 1.5 مليار دولار بمعدل ربح 4.125 بالمئة وصكوك لأجل 10 سنوات عند 1.5 مليار دولار بمعدل ربح 4.625 بالمئة.

وساعد الطلب القوي أرامكو على تقليص فروق أسعار الشريحتين مع سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، حسبما أظهرت كراسة الشروط، مما يشير إلى أن المستثمرين تجاهلوا هجوم يوم الثلاثاء على قطر.

وأظهرت وثيقة بنكية منفصلة اطلعت عليها رويترز أن دفاتر الطلبات النهائية لكلا الشريحتين تجاوزت 16.85 مليار دولار. ووفقا لخدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، بلغ الطلب ذروته عند أكثر من 20 مليار دولار.